Son dakika | Devlet Bahçeli'ye hakaret davasında ilginç olay! Mahkeme hakimi: "Zorla getirilsin"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Twitter üzerinden yapılan bir hakaret sebebiyle Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Mahkemenin hakimi Murat Akyol, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazarak Bahçeli'nin beyanının alınması, gelmediği takdirde zorla getirilmesini istedi.

"SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ"

Bu talimat Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştüğünde ise çok daha tecrübeli olan bu mahkemenin hakimi Kaya Burak Dumlu tarafından garipsendi. Bu durum talimatı yazan Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan cevabı yazıya da yansıdı. Dumlu'nun cevabi yazısından şöyle denildi: "Mağdurun bir siyasi partinin genel başkanı ve Milletvekili olması; olaya ilişkin doğrudan bir görgüsünün bulunmaması ve suçun da uzlaşmaya tabi olmaması hususları gözetilerek istinabe evrakının yeniden değerlendirilmesi, uygun görüldüğü takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 'Milletvekili olan müştekinin dava konusu olay nedeniyle şikayetçi olup olmadığı, davaya katılmak ve beyanda bulunmak isteyip istemediği yönündeki düşüncesinin mahkememize iletilmesi' şeklinde müzekkere yazılmasının uygun olup olmayacağı yönünde mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur"

HAKİMİN BAHÇELİ ISRARI

Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bu yazıya karşılık ise Bahçeli'nin beyanının alınması ısrarı dikkat çekti. Yazıda hakim "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkartılarak mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikayet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi veya vekili aracılığıyla dilekçe sunar ise de sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur" dedi. Siyasi parti liderleri haklarında oluşan hakaret suçu sonrasında avukatları aracılığıyla şikayetçi oluyor. Cumhurbaşkanı ve Siyasi parti liderleri yargılama esnasında ise hiçbir duruşmaya katılmadığı biliniyor.

Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tartışmalı talimat yazısını Dr. Rezan Epözdemir SABAH için değerlendirdi. Epözdemir şunları kaydetti:

"Milletvekillerin müşteki sıfatıyla haiz olduğu dosyalarda teamülde genelde davet edilmezler. Davet edilmeleri noktasında da yazılı olarak beyanlarını avukatları marifetiyle sunduklarında mahkeme özellikle dinleme ile ilgili bir çaba içerisinde bulunmaz. Bir milletvekiline 'Zorla getirme' kararının uygulanması da hukuken, fiilen mümkün değildir. Olması gereken; şikayet dilekçesi ile yetinilmesi… Beyanının alınması gerekiyorsa da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı marifetiyle yazılı beyanlarının sunulmasının temin edilmesi olmalıydı. Böylesi çok daha uygun olurdu."