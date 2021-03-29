Ambarlı Limanı'nda iskeleye dev konteyner gemisi çarptı

İstanbul Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan dev konteyner gemisi, iskeleye çarptı. Gemi ve iskelede ağır hasar oluştu. İskeleye çarpan geminin boyu neredeyse Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli gemiyle aynı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan 398,5 metre boyundaki konyetner gemisinin iskeleye çarptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.

EVER GİVEN İLE NEREDEYSE AYNI BOYDA

Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan geminin boyu MSC TINA'nın boyu 398,5 metre. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli geminin boyu ise 399,94.