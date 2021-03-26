MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika İstanbul Sözleşmesi açıklaması! MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı da belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin “13.Olağan Büyük Kurultay’da Seçilen Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Katılımlarıyla Düzenlenen Toplantı” sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Bahçeli Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmenin Türkiye'nin milli ve manevi yapısıyla çeliştiğine vurgu yapan Bahçeli, Cumhur İttifakı'na da konuşmasında değindi. Bahçeli ittifaka ilişkin "Cumhur İttifakı üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye’nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıkmaktadır." yorumunda bulundu. Muhalefete de sert sözlerle yüklenen Bahçeli "Maalesef CHP, İP, HDP ve diğer marjinal partiler, dış kaynaklı talimat ve telkinle Türkiye’ye karşı muhalefet bloğunda mevzilenmişlerdir. Bunun adı elbette zillettir, rezalettir, hezimettir. Milli meselelerde Türkiye’nin önüne takoz koymaya çalışanlar dürüst ve samimi değillerdir." dedi. Diğer yandan MHP'nin 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler açıklandı. MHP'nin A takımında kimler yer alıyor? İşte o isimler...
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin "13.Olağan Büyük Kurultay'da Seçilen Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Katılımlarıyla Düzenlenen Toplantı" sonrası yazılı bir açıklamada bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdi. Bahçeli konuya ilişkin "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması iç ve uluslararası hukuka uygun." ifadelerini kullandı.
MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHU
Milliyetçi Hareket Partisi Türk tarihinin özlemi, Türk milletinin özlediğidir. Gücünü aziz milletimizden alan partimiz, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunun Cumhur İttifakı ortak paydasında yer alan güvencelerinden birisidir.
Bölgesel ve küresel gelişmelerin sancılı, bir o kadar da sorunlu ortamında Türkiye'mizin kararlı duruşu, her cephedeki direniş ruhu hakikaten takdire şayandır.
TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKLARINA CESARETLE SAHİP ÇIKIYORUZ
Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, iç ve dış mihrakların eş zamanlı tahakküm çabaları, boyutları artan taciz ve tahrik kampanyaları her seferinde milli irade duvarına çarpıp dağılmaktadır. Cumhur İttifakı üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye'nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıkmaktadır.
Emperyalizmin ekonomik ve siyasi şantajlarına boyun eğmeyen, diplomatik ve mekanik tehditlerine aldırış etmeyen ülkemiz istiklal ve istikbaline en küçük gölgenin düşmesine müsaade etmeden tarihsel yolculuğunu sürdürmektedir. Gelecek Türkiye'nin olacaktır.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU
Dış baskılara ilave olarak gelişen ve genişleyen iç dayatmalar milletimizin şaşmaz ve sağlam iradesiyle boşa çıkarılmaktadır.
Bir süredir, feshedilen İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle Türkiye'yi karalama, devamlı kötüleme, hatta bir plan dahilinde toplumsal huzursuzluk sarmalını tetikleyip tırmandırma amaç ve arayışlarında yoğunluk gözlenmektedir.
İstanbul Sözleşmesi hakkında derli toplu fikir sahibi olmayan kişi ya da kesimlerin bir kaşık suda fırtına koparma gayretkeşlikleri hem sorumsuzluk, hem de maksatlıdır. Uluslararası sözleşmelerin onay ve yürürlük süreçlerinin nasıl işleyeceği bellidir, usulü bilinmektedir.
Bu kapsamda ülkemizin uluslararası sözleşmelere katılımını TBMM onaylarken, hükümet bu onayı bir kararla yürürlüğe koymaktadır. Uluslararası sözleşme hükümlerinin durdurulması, feshi veya sona erdirilmesi Cumhurbaşkanı kararıyla mümkündür.
ÇEKİLME HAKKI BULUNUYOR
Kaldı ki, İstanbul Sözleşmesi'nin 80'inci maddesi taraf ülkelere sözleşmeden çekilme imkanı tanımıştır. Nitekim Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.
Her ne kadar, 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermiş ise de, zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir.
İSABETLİ VE HAYIRLI BİR GELİŞME
Aileyi ve kadını güçlendirmek yerine, küresel lobilerin, baskı gruplarının, çıkar odaklarının ve cinsel sapkınlıkların propaganda mecrası haline gelen sözleşmenin feshedilmesi bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir.
Milli ve manevi değerlerimizi yozlaştıran her türlü akım, düşünce, niyet, eğilim ve sözleşme metnine karşı hazırlıklı olmak, tedbir ve önlem almak tarihi önemdedir.
TOPLUMU ZEHİRLEYEN BİR SÖZLEŞMEYDİ
İstanbul Sözleşmesi kılıfı altında toplumsal bünyemizi zehirleyen söylem, eylem ve hedeflerin tehlikeli seviyelere ulaştığını görmek lazımdır.
Bir başka altı çizilmesi gereken husus da şudur: Avrupa Birliği üyesi altı ülke mezkur sözleşmeyi imzalamasına rağmen yürürlüğe koymamıştır.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshini kadın haklarında kayıp olarak görenler, bu suretle kadına yönelik şiddet vakalarını teşvik edeceğini ima, hatta iddia edenler Türk milletinin binlerce yıllık kültür ve medeniyet müktesebatını hiçe sayan aymazlardır. Kadın hakkı, insan hakkıdır, insanlık onuruyla mündemiçtir.
YENİ BİR İSTİSMAR SAYFASI AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kadın cinayetlerini engellemek; şiddet, istismar ve tecavüz vakalarıyla mücadele etmek sorumluluk mevkiinde bulunan her siyasetçi veya yönetim için başlıca görevdir. Bu konuda herhangi bir sözleşmenin denetimine, gözetimine veya şaibeli muhtevasına ahlaken ve manen ihtiyaç yoktur.
Başta CHP olmak üzere, bazı muhalefet partilerinin yeni bir istismar sayfası açma teşebbüsü ülkemizi boş yere meşgul edecek, enerjisinin israfına yol açacaktır. Türkiye'ye muhalefet etmekle, demokratik muhalefet görevi aynı şey değildir.
ZİLLETTİR REZALETTİR HEZİMETTİR
Maalesef CHP, İP, HDP ve diğer marjinal partiler, dış kaynaklı talimat ve telkinle Türkiye'ye karşı muhalefet bloğunda mevzilenmişlerdir.
Bunun adı elbette zillettir, rezalettir, hezimettir.
MİLLİ MESELELERDE SAMİMİ DEĞİLLER
Milli meselelerde Türkiye'nin önüne takoz koymaya çalışanlar dürüst ve samimi değillerdir.
Gündemde tartışılan her konuyu krize çevirmeye ve toplumsal tabana yayarak suni bir halk hareketi oluşturmaya çalışan zillet ittifakı körleşmiş ve köhneleşmiş bir siyaset anlayışının resmen tutsağıdır.
DIŞ GÜÇLERİN MUHBİRLERİ
Muhalefet partileri bugünkü şartlarda dış güçlerin muhbir ve muhabir partilerine dönüşmüştür.
CHP'nin, HDP'nin, İP'in, DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin durumu aynısıyla budur.
TERÖRİST DEMİRTAŞ YORUMU
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'nin işleyen yargı sürecine küstahça karışıp terörist Demirtaş'ın derhal salıverilmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu çerçevedeki kararının Haziran ayına kadar uygulanmasını istemesi bir yanda saygısızlık diğer yanda da iç muhalefete bir nevi destektir.
AB İLE İLİŞKİLER
Ayrıca AB'nin ülkemizle ilgili yeni pozisyonu iyi yorumlanmalıdır. Brüksel'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen iki günlük AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde, AB'nin Türkiye ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu mesajı en azından sağduyulu ve dengeli bir açıklama olarak kaydedilmelidir. Niyet beyanının Haziran ayında somut adımlara dönüşmesi köklü ve kalıcı diyaloglara yeni bir soluk getirecektir.
Karşılıklı hak ve çıkarlarla egemenlik kazanımlarına saygılı bir şekilde AB ile ilişkilerin makul ve beklentileri karşılayacak bir seviyede olması küresel barış ve huzura katkı verecektir. Amacımız istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanın da Türkiye olmasıdır. Türkiye'nin kaybına yatırım yapanlar mahcup ve mağlup olacaklardır.
CUMHUR İTTİFAKI DEĞERLENDİRMESİ
Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, 13. Olağan Büyük Kurultayını başarıyla yaparak donanımlı ve yenilenmiş kadroları marifetince önümüzdeki siyasi süreçlerle ilgili mücadelesini şevkle, heyecanla ve inanmışlıkla yerine getirecektir.
Bugün, 13.Olağan Büyük Kurultayımızda seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ilk toplantılarını yapmak üzere bir araya gelmişlerdir.
Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk'ün istirahatgâhı olan Anıtkabir ile Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretin müteakibinde yapılan toplantıda; Parti Tüzüğü'ne uygun olarak, önümüzdeki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimini üstlenecek yeni Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenmiştir.
İŞTE DİVAN KURULU
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda,
1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Edip Semih Yalçın;
2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Feti Yıldız;
3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mustafa Kalaycı;
4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Faruk Aksu;
5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Özdemir;
6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mevlüt Karakaya;
7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Kamil Aydın;
8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İzzet Ulvi Yönter;
9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Sadir Durmaz;
10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Pelin Yılık;
11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Yaşar Yıldırım;
12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Filiz Kılıç;
13. Parti Genel Sekreterliğine Sayın İsmet Büyükataman;
14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Sayın Tamer Osmanağaoğlu;
15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Sayın Bahadır Bumin Özarslan
BERAT KANDİLİ'Nİ KUTLADI
Bu vesileyle;
Başta ilk toplantısını yapan MYK ve MDK'mızın değerli üyeleri olmak üzere, bu seçkin heyet içinden Başkanlık Divanı'na seçilen arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Yoğun bir mesai temposu içinde, üstün bir gayret ve mücadele ile sürdüreceklerini inandığım çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.
Kurultay'la sonuçlanan siyasal süreç boyunca, yüksek bir sorumluluk ahlakıyla ve fedakârca hareket ederek, milliyetçi-ülkücü iradeye tecelli imkanı veren bütün dava arkadaşlarıma en içten duygularımla şükranlarımı bir kez daha sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin yarın idrak edeceğimiz mübarek Berat Kandili'ni yürekten kutluyor, esenlik ve selamet dileklerimi hassaten paylaşıyorum.