FETÖ'de bölünme büyüyor! Mahrem not defterinde 'kral'lara isyan

ADANMIŞ AMA İŞ BİLMEZ AŞAĞILIK ABİLER

Hürriyet'in haberine göre adanmış ama iş bilmez ve aşağılık kompleksi olan abiler, bir şey bilmedikleri için kendilerine gelen konuları kendilerine göre yorumluyorlar. İma ile namaza müsaade varsa kendisine gelen her konuda 'Buna da müsaade vardır' diyerek ahkam kesecek durumda görüyor kendini. Dolayısıyla soruların çalınmasına onay veriyor, içtihat ediyor. 'Biz yukarıya sorduk tamam' diyor. O da HE'ye (hoca efendi) soruldu sanıyor, soruları getiren de hizmet ettim sanıyor. İmamlara sorular geliyor, özgüven eksikliği de var, kendine güvenmiyor. Kendisi yükselmeyince başkasını aşağıya çekmeye çalışıyor.