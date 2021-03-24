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Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var

Başkan Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre’sinde konusunda  önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var..” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan yaygarası koparanlara yönelik sert eleştiri ve konuya dair önemli açıklamalar geldi. Kongre konuşmasında İstanbul Sözleşmesi üzerinden olutşurulmak istenen tartışmalara dair konuya değinen Erdoğan "Üzerinde önemle durmak istediğim ikinci husus, önümüzdeki dönemde politikalarımızın lokomotifi olacak aile, eğitim ve kültür başlığıdır" dedi ve çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları:

Gündemimizde, gerek hedeflerimiz içinde yer alan, gerekse gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarına göre sürekli ürettiğimiz yeni programlarımız, projelerimiz, hazırlıklarımız var.

Gündemimizde, yeni ve sivil Anayasa çalışmalarının çerçevesini oluşturacak ilkeler var. Gündemimizde, hukuk ve ekonomi reformlarımızın uygulama programları var. Gündemimizde, aile-eğitim-kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var.

YOL HARİTAMIZ VAR

Gündemimizde, dış politikada, ülkemizin hak ve menfaatlerinden taviz vermeden, diyalog ve huzur odaklı siyasi duruşumuzun temel parametreleri var. Gündemimizde, sonrası yeniden şekillenecek dünyaya ve ülkemizin orada alacağı konuma dair değerlendirmelerimiz var.

Gündemimizde, ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer aşarken, demokrasiden güvenliğe, ekonomiden kalkınmaya kadar bizi hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız var.

VİCDANLARDA DEĞİL…

Gündemimizde, teröriste terörist diyemeyenlerin riyakârlıkları var. Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimize, ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE..."

Gündemimizde, biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde, Türkiye'ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var. Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için 'dan 'ye ve hatta 'a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var.

Gündemimizde, son dönemde kesintisiz bir şekilde uğradığımız saldırılar ve bunların üzerine gelen salgın yükü sebebiyle sıkıntıya düşenlere verdiğimiz ve vereceğimiz destekler var. Velhasıl bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var."

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