Başkan Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.
Son dakika haberine göre... Başkan Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan, "Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da etkinliğe video mesajla katıldı.
Açılış etkinliğine ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, Xiaomi Orta Doğu Başkanı Ronnie Wang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Etkinlik, katılımcıların ve basın mensuplarının fabrika turunun ardından sona erdi.