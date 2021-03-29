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Son dakika: Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan Xiaomi açıklaması: Türkiye üretim üssü oluyor

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Giriş: 29.03.2021 13:30
Güncelleme:29.03.2021 13:40
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Türkiye üretim üssü oluyor BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLUYOR
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