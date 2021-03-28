28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'in sosyal medya ödemesi dudak uçuklattı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'in sosyal medya ödemesi dudak uçuklattı!

'in hesabından "Sadece insanların değil 'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapılmasının ardından hesapların troller tarafından yönetildiği ortaya çıkmıştı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 3 yılda sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yaptığı belirlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Avukat , “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyaya ayırdığı bütçe her geçen yıl katlanarak artıyor. Endişeyle takip ediyoruz” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
ABONE OL
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'in sosyal medya ödemesi dudak uçuklattı!

, 25 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabından, "Sadece insanların değil 'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapmıştı.

HIZAL: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat , "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyaya ayırdığı bütçe her geçen yıl katlanarak artıyor. Endişeyle takip ediyoruz" dedi.

TASLAK: "GELECEK YILLARDAKİ İHALELER İÇİN ŞİMDİDEN KORKUYORUZ"

Başkanı da; "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yılda sosyal medyaya yaklaşık 722 Bin 500 TL ödeme yapmış. Attıkları her tweet, binlerce TL değerinde. Her yıl ödemeler artmış, gelecek yıllardaki ihaleler için şimdiden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

SOYER: "İZMİR'DEKİ BÜTÜN CANLILARIN BAŞKANI TUNÇ SOYER BAŞKANIMIZ"

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabının troller tarafından yönetildiği bir kez daha belgelenmişti.

Tunç Soyer'in, 25 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapmıştı.

Soyer, söz konusu paylaşımına 'ün, "Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? Tunç Soyer" ifadelerini etiketlemişti.

Tunç Soyer'in trollerinin; Tunç Soyer'in hesabını karıştırdığının ortaya çıkması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesabını kullanan kişinin istifa ettiğini açıklamıştı.

SOYER, TROLLÜK YAPAN KİŞİNİN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI
Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesabını kullanan kişinin istifa ettiğini açıklamıştı.

Soyer, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir. Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur" iddiasında bulunmuştu.

CHP'li Tunç Soyer rezil oldu CHP'Lİ TUNÇ SOYER REZİL OLDU
Trollerin başkanı Tunç Soyer! TROLLERİN BAŞKANI TUNÇ SOYER!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA