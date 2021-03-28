CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'in sosyal medya ödemesi dudak uçuklattı!

TASLAK: "GELECEK YILLARDAKİ İHALELER İÇİN ŞİMDİDEN KORKUYORUZ"

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da; "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yılda sosyal medyaya yaklaşık 722 Bin 500 TL ödeme yapmış. Attıkları her tweet, binlerce TL değerinde. Her yıl ödemeler artmış, gelecek yıllardaki ihaleler için şimdiden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.