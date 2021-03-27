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0){for(t=0;t
27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi için bugün büyük gün! İkinci skandal: Korsan alarmı Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi için bugün büyük gün! İkinci skandal: Korsan alarmı
Mısır'da Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları sürerken, geminin sahibi şirket yetkilileri geminin bugün akşam saatlerinde yüzdürülmesinin beklendiğini duyurdu. Bugün kaldırılması beklenen gemide ikinci skandal ise korsan alarmı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 13:33
Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasının ardından dünya lojistik hareketine büyük darbe vuran Panama bandıralı 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın sıkıştığı yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Geminin sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, Ever Given'ın bugün yüzdürülmesinin planland��ğını açıkladı. Şirket yetkilisi Yukito Higaki gerçekleştirdiği basın toplantısında, kanal dibini taramak için 10 römorkörün konuşlandırıldığını belirterek
, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Higaki, "Gemi su almıyor. Dümeni ve pervaneleri ile ilgili de bir sorun yok. Yüzdürüldükten sonra çalışabilir" bilgisini paylaştı. GALERİ DEVAM EDİYOR Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölge şu an da 200'den fazla gemi rotasına devam edemiyor. Kanalda çapraz bir şekilde karaya oturarak trafiği tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin kurtarılması için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifi yapılmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin kanalın yeniden açılması için yardım teklifinde bulunduğunu ve "durumu çok yakından takip ettiklerini" dile getirdi. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalında sıkışan Ever Given, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyir halindeydi. 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki geminin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle rotadan saparak karaya oturduğu ihtimali üzerinde duruluyor. "NENE HATUN" YARDIMA HAZIR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazayla ilgili, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." dedi. Karaismailoğlu, "Bizim Nene Hatun gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bahsettiği Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü arttırıyor.