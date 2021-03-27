Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi için bugün büyük gün! İkinci skandal: Korsan alarmı

"NENE HATUN" YARDIMA HAZIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazayla ilgili, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." dedi. Karaismailoğlu, "Bizim Nene Hatun gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız" diye konuştu.



