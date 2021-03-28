28 Mart 2021, Pazar
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Türk komandolarından Azerbaycan ordusuna dağcılık eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca Azerbaycan ordusuna '' verildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Türk komandolarından Azerbaycan ordusuna dağcılık eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerine Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca verildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada eğitimin Isparta'da verildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi" denildi.

Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

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