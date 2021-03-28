Türk komandolarından Azerbaycan ordusuna dağcılık eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca Azerbaycan ordusuna 'Dağcılık Eğitimi' verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerine Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada eğitimin Isparta'da verildiği belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi" denildi.
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