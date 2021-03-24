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Süveyş Kanalı'nda dev gemi karaya oturdu! Dünya ticaret yolu durdu

'da bulunan 'nda 400 metrelik geminin karaya oturması nedeniyle gemi trafiği kapatıldı. Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Süveyş Kanalı'nda dev gemi karaya oturdu! Dünya ticaret yolu durdu

Deniz trafiğini takip eden açık kaynaklara göre, 'daki , geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı.

59 m genişliğindeki adlı geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı. Mısır basını, Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde kanalın açılmasının "en az iki gün" süreceğini bildirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; 'den 'nın kentine gitmekte olan Ever Green, 'e ulaşmak için Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.

2018 yılında inşa edilen gemi, şirketi tarafından işletiliyor. Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor. Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.

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