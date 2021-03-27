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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk sürüyor. Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kimi fotoğraf çektirirken kimi de çocuklarını gezdirdi.

DHA
AA
Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:20
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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti.

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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı

Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında inerek yürümeyi tercih etti.

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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı

Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

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İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı

"TORUNUMU GEZDİRMEYE GELDİM"
Torununu gezdirmek için Ortaköy Sahili'ne gelen Beyhan Çakır "Oğlum ve torunum ile Ortaköy'e geldik. Bu virüs ile ne yapacağımızı bilmiyorum.