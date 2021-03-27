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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Caddeler doldu taştı
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk sürüyor. Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kimi fotoğraf çektirirken kimi de çocuklarını gezdirdi.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:20
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında inerek yürümeyi tercih etti.
Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
"TORUNUMU GEZDİRMEYE GELDİM" Torununu gezdirmek için Ortaköy Sahili'ne gelen Beyhan Çakır "Oğlum ve torunum ile Ortaköy'e geldik. Bu virüs ile ne yapacağımızı bilmiyorum.