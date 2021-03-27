İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.

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Görüşmeye ilişkin bakanlığın Twitter hesabından açıklama yapıldı.

TERÖRİZM VE GÖÇLE MÜCADELE KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında 25 Mart 2021 tarihinde video konferans bağlantısı ile görüşme gerçekleştirildi. Sanal toplantı olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleşti. Bakanlar, özellikle terörizm ve göçle mücadele konularını görüştüler. Ayrıca koronavirüs salgınının yarattığı zorlukları da ele aldılar. Bakanlar, her iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri daha da ilerletmek ve önümüzdeki süreçte de görüşmelere devam etmek istedikleri konusunda hemfikir oldular" ifadelerine yer verildi.



