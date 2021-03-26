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ABD koronavirüsün kaynağını açıkladı! Çin'deki bir laboratuvarda üretildi! Koronavirüs yarasadan mı bulaştı?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü koronavirüsün 'deki bir laboratuvarda üretildiğini söyledi. Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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ABD koronavirüsün kaynağını açıkladı! Çin'deki bir laboratuvarda üretildi! Koronavirüs yarasadan mı bulaştı?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) orijininin 'deki bir laboratuvar olduğunu savundu.

döneminde CDC Direktörlüğü yapan Redfield, CNN televizyonuna Kovid-19 salgını konusunda bir mülakat verdi.

Kovid-19'un başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.

Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben Kovid-19'un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.

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