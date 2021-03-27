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Son dakika: MİT'ten Irak'ta müthiş operasyon: PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT'in 'ın kuzeyindeki operasyonuyla, 'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı etkisiz hale getirildi. Beraberindeki 2 örgüt mensubuyla etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katıldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi.

İnal'ın, Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018'de Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirlendi.

Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal'ın, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina'daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda İnal'ın beraberindeki 2 örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi.

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