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Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi! Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

Son dakika haberine göre Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde 'da trafik yoğunluğu yüzde 71'lere ulaşırken, 'daki yoğunluk havadan görüntülendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması verilerine göre saat 15.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'lere ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 70i aştı İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM! YOĞUNLUK YÜZDE 70'İ AŞTI
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