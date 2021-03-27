Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye'yi hedef alan Macron’a sert tepki: Çizgiyi aştı!

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter üzerinden paylaştığı mesajın detayları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz.



Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron'un Türkiye'yi, "Diyanet" kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.