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Yüz binlerce liralık ihale almıştı! Enver Aysever'in Cumhuriyet gazetesiyle ilişiği kesildi

Son dakika haberi... Yüz binlerce liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan gazeteci ’in CHP’li belediyelerle ticari ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından, gazetesiyle ilişiği kesildi.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Yüz binlerce liralık ihale almıştı! Enver Aysever'in Cumhuriyet gazetesiyle ilişiği kesildi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 238 bin liralık 'okuryazarlık' ihalesi alan gazeteci Enver Aysever'in CHP'li belediyelerle ticari ilişkiler içinde olduğu, son beş yılda belediyelere değişik adlarla programlar düzenleyerek Edirne'den İstanbul ve Muğla'ya kadar CHP'li il ve ilçe belediyelere para karşılığı onlarca program yaptığı ortaya çıkmıştı.

İHALECİ AYSEVER'E TELEFONLA BİLDİRİLDİ
Son dakika haberine göre bu gelişmenin ardından Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın, Enver Aysever'i arayarak rahatsızlığını dile getirdiği ve Aysever'in yazarlık sürecini sona erdirdiklerini bildirdiği öğrenildi.

KOVULDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Ayrılığı Enver Aysever sosyal medya hesabından açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlar; Az önce Cumhuriyet gazetesi yayın yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı. Gazetedeki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim."

CHPli belediyeden Aysever’e özel ihale CHP'Lİ BELEDİYEDEN AYSEVER'E ÖZEL İHALE
CHPli belediyelerden Aysevere kıyak üstüne kıyak CHP'Lİ BELEDİYELERDEN AYSEVER'E KIYAK ÜSTÜNE KIYAK
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