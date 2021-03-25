Son dakika | CHP'li belediyelerden Enver Aysever'e kıyak üstüne kıyak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yazarlık atölyesi için, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Enver Aysever ile 238 bin 500 liralık ihale yaptığı ortaya çıkmış, sonrasında gelen tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihaleyi iptal etmek zorunda kalmıştı. Sonrasında ortaya çıkan birçok belediyede etkinlik ve ödeme skandalından sonra bugün yeni detaylara ulaşıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE YANDAŞA KIYAK SEFERBERLİĞİ

Aysever'in İstanbul'da Bakırköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Sarıyer, Maltepe ve Kartal ilçe belediyeleri ile Muğla Büyükşehir, Edirne Belediyesi, Tekirdağ'ın Muratlı Belediyesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi, Muğla'nın Datça Belediyesi ve Çanakkale'nin Kepez Belediyesi'nde de birçok etkinliğe katıldığı ve yüklü miktarda paralar aldığı ortaya çıkmıştı.