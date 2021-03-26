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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından GKRY'deki Türk düşmanlığına sert tepki

Son dakika haberi... ’nin kentinde sokağa dökülen aşırı sağcı bir grup, Piskobu Camisi’ne sprey boyalarla haç resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ yazısı yazdı. Skandal olay sonrası Türkiye'den sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik dün yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından GKRY'deki Türk düşmanlığına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, 'nin (GKRY) kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türk düşmanlığı! GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ'NDE TÜRK DÜŞMANLIĞI!
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