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Son dakika: AK Parti'den dijital dünya atağı! Başkan Erdoğan işaret etmişti

Son dakika haberine göre AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresinde yapılan tüzük değişikliği ile kurulan Bilgi Teknolojileri Başkanlığı, partinin dijital dünyadaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Ömer İleri'nin koordinasyonunda çalışacak birim, AK Parti'ye yönelik dezenformasyon ve saldırılara yönelik çalışma yürütecek. Başkanlık, dijital dünya üzerinden yaptığı analizlerle parti politikalarının şekillenmesine de katkı sağlayacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: AK Parti'den dijital dünya atağı! Başkan Erdoğan işaret etmişti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık" sözleri ile AK Parti'de dijital propaganda sürecini başlatmıştı.



TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZENLEME YAPILDI
2023 seçimleri ve öncesinde Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği dijital propaganda sürecini yürütmek için AK Parti kongresinde tüzük değişikliği yapılarak düzenleme yapıldı. Tüzük değişikliği ile yeni kurulan Bilgi Teknolojileri Başkanlığı bu çalışmaları yürütmek için kuruldu.

Dijital dünyaya yeni kriterler getirecek olan yeni başkanlık aynı zamanda AK Parti politikalarının sosyal medya mecrasından dünyaya anlatılacak.

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