Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu

TAŞITTA TASARRUF YAZIN BAŞLIYOR

Reform paketinde yer alan kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesine ilişkin düzenleme 30 Haziran tarihine kadar çıkarılacak. Bunun için idari karar alınacak. Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamının (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilmesi düzenlemesi için yasa çıkarılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumlu olduğu söz konusu düzenleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler ise yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ YASASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın sorumluluğunda Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve kanunu teklif çalışmaları 31 Aralık 2022'e kadar tamamlanacak. KİT'lerde 30 Haziran 2022'e kadar reform yapılacak. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi bu yılın sonuna kadar TBMM'ye sunulacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak. Zorunlu durumlar için yasa çıkarılacak ya da idari karar alınacak. Çalışmalar bu yılın sonuna kadar tamamlanacak.