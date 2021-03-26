Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde kısıtlama var?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Normalleşme süreci ile birlikte hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik yapılmıştı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam etme kararı alınmıştı. Vaka sayısındaki artış nedeniyle bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde kısıtlama var? İşte son gelişmeler...
27 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürüyor. Yurt genelinde virüse karşı tedbirler alınırken gözler hafta sonu kısıtlamasına çevrildi. Son günlerde vaka sayısında artış yaşanması ile birlikte cumartesi günü kaldırılan tam gün sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde kısıtlama var? İşte haberin detayları...
27 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Buna göre, normalleşme sürecinde alınan kararlar uygulanmaya devam edecek.
Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?
Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
NERELER AÇIK OLACAK?
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.
Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise devam edecek. Bu illerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma saatleri şu şekilde:
65 yaş üstü: 10.00-14.00
20 yaş altı: 14.00-18.00