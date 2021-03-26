27 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürüyor. Yurt genelinde virüse karşı tedbirler alınırken gözler hafta sonu kısıtlamasına çevrildi. Son günlerde vaka sayısında artış yaşanması ile birlikte cumartesi günü kaldırılan tam gün sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde kısıtlama var? İşte haberin detayları...

27 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Buna göre, normalleşme sürecinde alınan kararlar uygulanmaya devam edecek.

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.