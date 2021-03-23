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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Josep Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Dışişleri Bakanı , Türkiye ile (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile çalışacaklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Josep Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Bakan , Brüksel'de düzenlenen sonrasında Borrell ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ile AB arasında 'nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla iş birliği gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye, ve dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, bu hafta Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği öncesinde yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasındaki açıklamasında, "Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz." demişti.

Borrell ayrıca yaza kadar Türkiye'yi yakından takip etmeyi sürdüreceklerini dile getirmişti.

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