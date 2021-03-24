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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. İki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapıyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapıyor.

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

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