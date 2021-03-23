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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti: Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek

Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap eden Dışişleri Bakanı , "PKK/YPG, ve 'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti: Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.



Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

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