Son dakika haberine göre: Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "s-400 satın aldığımızı ve işin bittiği söyledik." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmemiz yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil. Gerek S-400'lerin gerek ABD'nin PKK ve PYD'ye verdiği desteğin ilişkimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biliyoruz.