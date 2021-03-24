Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi! Çavuşoğlu: Görüşmemiz olumlu geçti, S-400 satın aldığımızı ve işin bittiği söyledik
Son dakika haberine göre: Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, “S-400 satın aldığımızı ve işin bittiği söyledik.” ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre: Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "s-400 satın aldığımızı ve işin bittiği söyledik." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmemiz yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil. Gerek S-400'lerin gerek ABD'nin PKK ve PYD'ye verdiği desteğin ilişkimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biliyoruz.
ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.
"(Afganistan Konferansı) Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz. Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.
AB'nin oyalama yerine somut adım atması gerekiyor. Gerek Türkiye'den gerek Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar atıldı. AB'nin artık oyalama yerine şartlı cümleler yerine belli alanlarda somut adımlar atması gerekiyor. Vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu gerçekleşmeli. Bu anlaşmanın güncellenmesini siyasi şartlara bağlamak gerekiyor. AB'nin sözlerini tutması gerekiyor.
Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. Bizim teklifimiz üzerine Birleşmiş Milletler toplantı düzenleyecek. AB toplantıya gözlemci olarak katılmak istedi. Biz Türkiye olarak son derece yapıcıyız ama Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusunda da son derece kararlıyız."