CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gergerlioğlu'na destek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını açıklayan Gergerlioğlu, "Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.
TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak terör örgütü propagandası yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişmenin ardından HDP'li Gergerlioğlu'nu aradı.
Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
SON 10 GÜN
Hakkında, Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası hükmedilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düşürüldü.
Sonrasında gelişen olaylar ve yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Gergerlioğlu ile ilgili süreç belirlendi.
Gergerlioğlu, 10 gün içinde teslim olmaz ise görüldüğü yerde yakalanacak..