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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gergerlioğlu'na destek

Genel Başkanı , terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen HDP'li 'na destek verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını açıklayan Gergerlioğlu, "Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gergerlioğlu'na destek

TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak terör örgütü propagandası yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan HDP'li , dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Genel Başkanı , bu gelişmenin ardından HDP'li Gergerlioğlu'nu aradı.

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

SON 10 GÜN

Hakkında, Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası hükmedilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düşürüldü.

Sonrasında gelişen olaylar ve yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Gergerlioğlu ile ilgili süreç belirlendi.

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