Ukrayna Türkiye'den SİHA almak için bütçe ayırdı

BAYRAKTAR TB2 SİHA İÇİN BÜTÇE AYRILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın S/İHA'lar için ayırdığı bütçe, 3.45 milyon dolar ile de sınırlı değil. Savunma Bakanlığı, 2022 yılından itibaren teslim edilecek şekilde planlanan S/İHA'lar için 3 milyar Grivna yani 108.5 milyon dolar bütçe ayırmış. Bu bütçe ile 25 adet S/İHA alımı planlanmış. Bu bütçenin büyük bir kısmının ise Bayraktar TB2 SİHA için ayrılığı üzerine duruluyor.