Son dakika kar açıklaması geldi! Bu akşama dikkat | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Son dakika haberine göre; Gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, bu sabah evlerinden çıkanlar şoke oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken flaş uyarı geldi.
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar sabah saatlerinde etkisini artırdı. İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.
Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor. İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu.
AKOM'DAN FLAŞ UYARI
AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
CUMAYA KADAR DEVAM EDECEK
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.
YOLLAR KAR TUTTU
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.
Şişli'de kar nedeniyle, trafikte aksama ve yoğunluk yaşandı. Bazı araçlar patinaj çekerek ve kayarak ilerledi.
Şişli Odesa Bulvarı'nda kış lastiği olmayan araçlar patinaj yaparak güçlükle yol aldı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek trafiğin açılmasını bekledi. Kar yağışının sona ermesiyle trafik açılmaya başladı.
Anadolu yakasından gelen fotoğraflarda bazı araçların sürücüleri yavaş yavaş ilerlerken, bazıları aracını park ederek kar yağışının dinmesini beklediği görüldü.
Üsküdar Çamlıca'da sürücüler ara sokaklarda rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti. İçinde yolcu olan bir belediye otobüsü rampayı çıkamayınca çevredeki vatandaşlar ve yolcular yardım etti. Vatandaşlar otobüsün arka lastiklerinin altına paspas koyarak rampayı çıkmasına yardımcı oldu.
Aytaç Sağlam isimli vatandaş "Otobüs çıkamadı. Çıkarmaya çalışıyoruz paspas koyarak" diye konuştu. Rampa aşağıya inmeye çalışan sürücü "Yavaş yavaş inmeye çalışacağız. Hazırlıksız yakalandık" diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI
Karla kaplanan kentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
BOLU'DA KAR
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Köroğlu Rampası mevkisinde İstanbul istikametinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, otoyolda ilerleyen bir tır da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.Trafik kazaları nedeniyle ulaşım yakla��ık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri ise kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği güzergahta tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.