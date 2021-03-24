AK Parti'de büyük kongre günü! Başkan Erdoğan: Tüzük tadilatıyla MKYK 75 kişi olacak





Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok.

"75 KİŞİLİK MKYK İLE DEVAM EDECEĞİZ"

75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.