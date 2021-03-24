Dışişleri Bakanlığından Somali'deki seçim sürecine ilişkin son dakika açıklaması

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz. Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetimleri bir araya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye bir kez daha davet ediyor, seçimlerin daha fazla gecikmeksizin düzenlenmesinin önemini vurguluyoruz. Sözkonusu tıkanıklığın biran önce aşılması için dost ve kardeş Somali halkı ve Hükümetine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN