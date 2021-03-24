24 Mart 2021, Çarşamba
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Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat son durum

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 24 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 24 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu?

İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Günlük vaka sayısı alarm veriyor! 30 bin sınırında... GÜNLÜK VAKA SAYISI ALARM VERİYOR! 30 BİN SINIRINDA...

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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