İlaçları PKK’ya gönderemeden yakalandılar! Savunmaları çileden çıkardı: Akrabalarımıza gönderiyorduk

Aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 11 eczane ve ilaç firması çalışanının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak, Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 46 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 36 bin 240 dolar, 230 euro ve 17 bin 950 TL para, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 46 şüpheliden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 37'si 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamunun zarara uğratılması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Aralarında 3 doktorun da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

Polis, Irak, Suriye ve İran'daki terör örgütü PKK'ya gönderilmek üzere olan ilaçların olduğunu belirlediği ve Hatay, Şırnak, Van, Mardin, Ankara ve İstanbul'da yapılan baskınlarda toplam 2 milyon 350 bin TL değerinde ilaç ele geçirdi. Ankara'da Cevat E., İsmail E.'nin temin ettiği, İran uyruklu sözde tercümanlık yapan Bahar A.'nın ilaçları PKK'ya göndermeye çalıştığı ileri sürüldü. Ele geçirilenler arasında en çok kan pıhtılaştırıcı ilaçların olması dikkat çekti.