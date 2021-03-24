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Son dakika: Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan yeni anayasa ve İstanbul Sözleşmesi mesajı

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Giriş: 24.03.2021 13:14
Güncelleme:24.03.2021 13:22
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde çnemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir." dedi. "Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır. Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni mutlaka milletin onayına sunulacaktır" şeklinde konuştu.
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