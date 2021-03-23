Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 23 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU