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Sağlık Bakanlığı 23 Mart 2021 Kovid-19 tablosu açıkladı! Vefat ve vaka sayısında korkutan yükseliş

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 23 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de nedeniyle son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, yeni sayısı ise 26 bin 182 oldu. İşte 23 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

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Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 23 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

138 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayısı 26 bini geçti 138 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! VAKA SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

22 MART

21 MART

20 MART

19 MART

18 MART

17 MART

16 MART

15 MART

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