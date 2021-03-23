Vaka sayısının 26 bini geçmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı!

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mart 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 211 bin 848 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1006 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 138 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye çıktı.

Toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1710 oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: DİKKAT ETMELİYİZ

Bu verilerin ardında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinde vatandaşları uyardı. Bakan Koca, paylaştığı mesajında;

"DİKKAT ETMELİYİZ. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ETMELİYİZ. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021