İstanbullular dikkat! Uzman isim uyardı: Önümüzdeki 2 gün hava koronavirüsten daha tehlikeli

"Bundan birkaç gün önce de İstanbul'u etkisi altına alan lodos vardı. Sıcaklık 10 dereceye kadar artış gösterdi. Şimdi tam tersi olarak çok soğuk bir hava kütlesi Karadeniz üzerinden hızlı bir şekilde indi, rüzgar kuzeyli rüzgarlara dönüştü ve hızlı bir şekilde havayı soğutmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen bu soğuk hava etkisi yurdumuzun üzerine soğuk havayı pompalıyor. Bu da yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kara dönüşecek demek" diyen Özdemir, kar yağışının İstanbul'da deniz kenarlarında sulu kar yüksek ve iç kesimlerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde yoğun olarak etkisini göstereceğini ifade etti.