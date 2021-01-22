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Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu! Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti

Son dakika haberi: İstanbul İl Başkanı  hakkında Başkanı ’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu! Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti

Başkanı 'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Başkanı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme", "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Verilen takipsizlik kararına Fahrettin Altun'un avukatının yaptığı itiraz neticesinde , takipsizlik kararını kaldırarak Kaftancıoğlu hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden iddianame düzenledi.

GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKMİŞLERDİ
Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 21 Nisan günü CHP İlçe Başkanı olan 'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiği 'ta bulunan evine giderek evin bahçesini kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.

'FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ BEN SÖYLEMEDİM'
Şüpheli Canan Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan savunmasında ' Suat Özçağdaş'ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiği, Suat Özçağdaş'a evin fotoğraflanması yönünde hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.

Düzenlenen iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Yaşanan bu olayla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Son dakika: Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamıştı! CHP'li Suat Özçağdaş delilleri karartmış! SON DAKİKA: FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞTI! CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ DELİLLERİ KARARTMIŞ!
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