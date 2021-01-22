GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKMİŞLERDİ

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 21 Nisan günü CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiği Kuzguncuk'ta bulunan evine giderek evin bahçesini kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.