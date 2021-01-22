Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu! Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti
Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme", "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Verilen takipsizlik kararına Fahrettin Altun'un avukatının yaptığı itiraz neticesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararını kaldırarak Kaftancıoğlu hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden iddianame düzenledi.
GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKMİŞLERDİ
Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 21 Nisan günü CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiği Kuzguncuk'ta bulunan evine giderek evin bahçesini kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.
'FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ BEN SÖYLEMEDİM'
Şüpheli Canan Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan savunmasında ' Suat Özçağdaş'ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiği, Suat Özçağdaş'a evin fotoğraflanması yönünde hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.
Düzenlenen iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Yaşanan bu olayla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.