Yoğun bakımda koronavirüs aşısının etkisi! İki tarih arasında dikkat çeken fark





UYGULAMAYA DEVAM KARARI

Yoğun bakım ve hastaneye yatış oranında artış olmaması, vaka yükselişine rağmen kademeli normalleşme uygulamasına devam kararında da rol oynadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde "Kimi illerimizde nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarını sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu verileri göz önüne alarak bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'de koronavirüsün görüldüğü tarih olan 11 Mart'ın yıldönümünde, "Kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" demişti.