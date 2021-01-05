Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DELİL GÖSTERİLDİ

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki paylaşımı sonrası Fahrettin Altun'un avukatı savcılığa müracaat edip Kaftancıoğlu'nun paylaştığı bu yazıyı delil olarak göstererek üzerine atılı suçları işlediğini bildirdiği belirtildi. Canan Kaftancıoğlu'nun ise savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.