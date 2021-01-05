Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirme, “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mayıs'ta başlanacak. Kaftancıoğlu 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği iddia edildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DELİL GÖSTERİLDİ
İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki paylaşımı sonrası Fahrettin Altun'un avukatı savcılığa müracaat edip Kaftancıoğlu'nun paylaştığı bu yazıyı delil olarak göstererek üzerine atılı suçları işlediğini bildirdiği belirtildi. Canan Kaftancıoğlu'nun ise savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.
Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini bildirmişti.
TAKİPSİZLİK KALDIRILMIŞTI
Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu'nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti.
Altun'un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmış, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlemişti.
İTİRAZ ÜZERİNE YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ
Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 21 Nisan günü CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiği Kuzguncuk'ta bulunan evine giderek evin bahçesini kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.
10 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Kabuk edilen iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Yaşanan bu olayla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.