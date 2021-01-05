06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi

Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi

’nın,  İstanbul İl Başkanı  hakkında “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi. Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında CHP  İlçe Başkanı ’ı azmettirme, “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
ABONE OL
Canan Kaftancıoğlu hakkında “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi

'nun yargılanmasına . Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mayıs'ta başlanacak. Kaftancıoğlu 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında İlçe Başkanı 'ı azmettirdiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DELİL GÖSTERİLDİ

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki paylaşımı sonrası Fahrettin Altun'un avukatı savcılığa müracaat edip Kaftancıoğlu'nun paylaştığı bu yazıyı delil olarak göstererek üzerine atılı suçları işlediğini bildirdiği belirtildi. Canan Kaftancıoğlu'nun ise savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

TAKİPSİZLİK KALDIRILMIŞTI

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu'nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti.

Altun'un avukatının itirazı üzerine 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmış, . Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti.

da Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlemişti.

İTİRAZ ÜZERİNE YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 21 Nisan günü CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiği Kuzguncuk'ta bulunan evine giderek evin bahçesini kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.

10 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kabuk edilen iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Yaşanan bu olayla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Son dakika: Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamıştı! CHP'li Suat Özçağdaş delilleri karartmış! SON DAKİKA: FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞTI! CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ DELİLLERİ KARARTMIŞ!
Son dakika: Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamıştı! CHP'li başkan Suat Özçağdaş için istenen ceza belli oldu SON DAKİKA: FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞTI! CHP'Lİ BAŞKAN SUAT ÖZÇAĞDAŞ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA