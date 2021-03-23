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Son dakika: CoronaVac aşısı çocuklarda ne kadar etkili? Sinovac sonuçları açıkladı

Son dakika haberine göre Çinli firma , yeni tip (Kovid-19) aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: CoronaVac aşısı çocuklarda ne kadar etkili? Sinovac sonuçları açıkladı

'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı.

(DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

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