Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! İşte Sinovac aşısının koruma oranı...

182 MİLYON DOZ AŞI SATILDI

Çin basınından Global Times, şimdiye kadar en az 17 ülkenin Sinovac aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını öne sürdü, fakat şimdiye kadar 9 ülke Sinovac aşısı satın aldığına dair açıklama yaptı.

Bloomberg'in verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar Sinovac'ın 182 milyon doz aşısı satıldı.

Sinovac aşısı almak için anlaşmaya varan ülkeler arasında Türkiye ve Endonezya'nın 50'şer milyon, Brezilya'nın 46 milyon, Malezya'nın 14 milyon, Tayland ve Şili'nin 2'şer milyon doz aşı satın aldığı açıklanırken, geri kalan 18 milyon dozun da Kolombiya, Laos ve Uruguay tarafından alındığı belirtildi.

Sinovac Biotech şirketinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 12 bin 396 kişi üzerinde yapılan denemelerde, aşının Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı yüzde 100, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ölümlere karşı ise yüzde 83,7 etki gösterdiği belirtildi.