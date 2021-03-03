Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! İşte Sinovac aşısının koruma oranı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye'de vatandaşlara uygulanan Sinovac aşısının Faz III araştırma sonuçları duyurdu. Bakan Koca ayrıca Türkiye genelinde 9 milyondan fazla aşı yapıldığını da ifade etti. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.
"Hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor"
Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" açıklamasında bulundu.
182 MİLYON DOZ AŞI SATILDI
Çin basınından Global Times, şimdiye kadar en az 17 ülkenin Sinovac aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını öne sürdü, fakat şimdiye kadar 9 ülke Sinovac aşısı satın aldığına dair açıklama yaptı.
Bloomberg'in verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar Sinovac'ın 182 milyon doz aşısı satıldı.
Sinovac aşısı almak için anlaşmaya varan ülkeler arasında Türkiye ve Endonezya'nın 50'şer milyon, Brezilya'nın 46 milyon, Malezya'nın 14 milyon, Tayland ve Şili'nin 2'şer milyon doz aşı satın aldığı açıklanırken, geri kalan 18 milyon dozun da Kolombiya, Laos ve Uruguay tarafından alındığı belirtildi.
Sinovac Biotech şirketinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 12 bin 396 kişi üzerinde yapılan denemelerde, aşının Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı yüzde 100, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ölümlere karşı ise yüzde 83,7 etki gösterdiği belirtildi.
ENDONEZYA VE KOLOMBİYA'DA SINIRLI KULLANIMI ONAYLANDI
Çin'in yaygın kullanımına onay vermesiyle birlikte Sinovac aşısını satın alan ülkelerden Endonezya ve Kolombiya da aşının sınırlı kullanımını onayladı.
Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsünden (INVIMA) yapılan açıklamada, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanımı için yetki verildiği bildirildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketinden gerekli izinlerin alındığını belirterek, "INVIMA Acil Durum Protokolü hızlı şekilde onaylandı. Kovid-19 aşısının ülkeye geliş sürecinin rekor şekilde tamamlanması için uzmanlarımız çok titiz ve özenli çalıştı." ifadelerini kullandı.
Endonezya'da ise Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) yaptığı inceleme ve denemelerin ardından Sinovac aşısının ileri yaş grubu için kullanımı onaylandı.
SİNGAPUR, FİLİPİNLER, TAYLAND VE MALEZYA'NIN ONAYLAMASI BEKLENİYOR
Singapur Sağlık Bakanı Gan Kim Yong da ülkedeki Sağlık Bilimleri Kuruluşunun (HSA), Sinovac'ın etkililik düzeyini araştırdıktan sonra aşıyı onaylamak için karar vereceğini açıkladı.
Kolombiya ve Endonezya'nın ardından Tayland, Filipinler ve Malezya'nın da Sinovac aşısının kullanımını onaylaması bekleniyor.
Öte yandan, Çin'in tüm ülkelere koronavirüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan COVAX girişimi için, Sinovac ve 2 ayrı Çinli firmanın geliştirdiği 10 milyon doz aşı bağışlayacağını açıklaması üzerine, dar gelirli ülkelerde Sinovac'ın aşısının kullanımının artması öngörülüyor.