Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısı hakkında sevindiren haber! Aşılananların antikor oranı açıklandı

ANTİKOR SEVİYESİ UMUT VERİCİ

Araştırmada kullanılan test kitini (SARS-CoV2 IgG II Quant) üreten Abbott şirketinin önerilerine göre, aşının etkinliğinin olumlu olarak değerlendirilmesi için antikor seviyesinin 50 AU/mL üzerinde olması gerekiyor. Antikor düzeyinin daha düşük çıkması ise negatif olarak değerlendiriliyor. DESAM Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı sonuçlara göre aşılama sonrasında antikor testi yapılan 172 erkekte en düşük antikor seviyesi 86,3 AU/ml olarak belirlendi. En yüksek antikor değeri ise 6.613 AU/ml olarak saptandı.

Aşılama sonrasında erkeklerde oluşan antikor seviyesinin ortalaması ise 1.332 AU/mL oldu. Kadınlarda gelişen antikor seviyeleri erkeklere göre daha yüksek olsa da arada büyük bir uçurum yok. Araştırma kapsamında 355 kadında ortalama antikor seviyesi 1.436 AU/mL olarak saptandı.

Böylece hem kadınlarda hem de erkeklerde, 50 AU/mL seviyesinin çok üzerinde bir antikor oluşumu gözlenmiş oldu.