İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a hukuk dersi

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Hüseyin Gör'e İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, 8 ay 25 gün hapis cezası verilmişti.





İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hüseyin Gör'e duruşmasız ceza verildiğini iddia etmişti.

MECLİS'İN ÇIKARDIĞI YASADAN BİLE HABERİ YOK

Lütfü Türkkan'a cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bizzat geldi. Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Türkiye devlet görevlisi, Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! "Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu..." diye başlayan kısım" ifadelerini kullandı.