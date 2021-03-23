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Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

'da, büyük şehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan yabancı uyruklu terörist tutuklandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu E.K. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan tutuklanan E.K. Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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