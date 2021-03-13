13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Yasakçı zihniyet iş başında

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Yasakçı zihniyet iş başında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Yasakçı zihniyet iş başında

İletişim Başkanı Altun, CHP'nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" ifadelerini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA