İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Yasakçı zihniyet iş başında
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.
GÜNDEM DHA
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İletişim Başkanı Altun, CHP'nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.
Altun, yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" ifadelerini kaydetti.
Yasakçı zihniyet iş başında.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2021
CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş.
Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar.
Boşa kürek çekiyorlar.
Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız.