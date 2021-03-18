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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz..."

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li 'e Başkan ve MHP lideri hakkındaki söylemleri nedeniyle sert tepki gösterdi. Altun, CHP'li Özel'e "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz" diye seslendi...

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz...

İletişim Başkanı CHP'li 'in Başkan ve MHP lideri hakkındaki sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.

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