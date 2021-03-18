İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz..."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.