İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz..."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Özgür Özel'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki söylemleri nedeniyle sert tepki gösterdi. Altun, CHP'li Özel'e "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz" diye seslendi...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'li Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda:
"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.