Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! 2023 manifestosu: Güçlü Türkiye küresel adalet

ETKİLİ YARGI SİSTEMİ

Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.