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Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! 2023 manifestosu: Güçlü Türkiye küresel adalet

Son dakika haberine göre; Başkan ’ın çarşamba günü . Olağan Kongresi’nde açıklayacağı Manifestosu’nun mesajlarından ikisi, ", küresel adalet" ve "İnsan onuru ve refah toplumu" olacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! 2023 manifestosu: Güçlü Türkiye küresel adalet

Başkan 'ın . Olağan Kongresi'nde vereceği mesajlar netleşti. Manifestosu'nun mesajlarından ikisi ", küresel adalet" ve "İnsan onuru ve refah toplumu" olacak.

2023 VİZYONUNU ANLATACAK
'nin 2023 vizyonunu anlatacak olan Erdoğan, bölgesinde sözü geçen, hem oyun kuran hem bozan Türkiye'yi ile daha ileri taşıyacakları mesajını verecek.

ETKİLİ YARGI SİSTEMİ
Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Erdoğan, , daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.

İNSAN HAKLARI BELGESİ
Başkan Erdoğan, tarafından hazırlanan 'ni açıklayacak.

100'ÜNCÜ YIL HEDEFLERİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla atılacak adımların da Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alması bekleniyor.

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