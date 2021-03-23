Avcılar’ın Şahin’i ihaleleri kaptı! 5 yılda 30 milyon lira

GİZLİ BİR EL HURŞİT ŞAHİN'İN GİRDİĞİ İHALELERDE DİĞERLERİNİ SAF DIŞI BIRAKIYOR!

27 Şubat'ta duyurusu yapılan açık usullü yol bakım ihalesine, 9 firma teklif verdi. Ancak iddialara göre İhale Komisyonu'nda gizli bir el, ihalenin yaklaşık maliyetinin altında teklif veren 7 firmayı, dosyalarından evrak çıkararak 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bıraktı. Böylece yaklaşık maliyetin altında teklif veren şirketlerin neredeyse tamamı eksik evrak verdikleri gerekçesiyle elendi. Kıran kırana geçmesi beklenen ihaleye sadece Özener Turizm ile Hurşit Şahin'in şirketi Gözdeniz Yapı katıldı. İhale Komisyonu, yaklaşık maliyetin 250 bin lira üzerinde teklif veren Özener Turizm'i ihaleden otomatikman eledi. İhale böylece yaklaşık maliyetin 90 bin lira altında teklif veren Gözdeniz Yapı Endüstrisi ve Temizlik Hizmetleri şirketine kalmış oldu.